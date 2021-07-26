На Волыни суд наказал мужчину, который полностью голым пришел в церковь

В Ковеле Волынской области полностью голый мужчина решил наведаться в церковь. За такую выходку его судили.

Мужчина не смог объяснить свои действия

Происшествие случилось еще 3 мая в 12 часов дня. Мужчина без одежды пришел в храм Воскресения Славуще, что находится на улице Тараса Боровца, 5

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На место происшествия вызвали патрульных. Они зафиксировали голого мужчину на видеокамеру. Правоохранители составили на нарушителя протокол об административном нарушении.

Во время судебного заседания мужчина подтвердил тот факт, что пришел голым в храм, но свои действия объяснить не смог.

Какое наказание назначили

Суд признал мужчину виновным в нарушении общественного порядка и присудил ему 51 гривну штрафа. Также он должен оплатить 454 гривны судебного сбора.

На Волыни местные жители прогнали полицейских

В селе Заполье Ковельского района местные жители поскандалили с полицейскими. Они набросились на правоохранителя из-за того, что тот не пристегнул ремень безопасности за рулем.

Люди требовали, чтобы другой полицейский составил на коллегу протокол о нарушении правил дорожного движения. Когда одна из женщин начала кричать, чтобы патрульные убирались из села прочь, они нажали на газ и уехали.