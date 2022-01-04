На Волыни водолазы ищут подростка, который мог провалиться под лед

Спасатели на Волыни разыскивают несовершеннолетнего, который, вероятно, провалился под лед. Поиски продолжаются на водоеме вблизи села Тур Ковельского района.

Спикер управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям области Владимир Нестеров рассказал, что парень 2004 года рождения мог провалиться под лед. Поиски стартовали 4 января.

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Обстоятельства пропажи выясняют. Старшая инспектор Нацполиции Волыни Марина Балдич рассказала, что сообщение об этом случае поступило в полицию вечером 3 января.

Работать на дне озера водолазы могут только днем. Парня будут искать до наступления темноты.

Врач спас девочку

В Кропивницком врач и общественный деятель спас школьницу, которая провалилась под лед на пруду.

Инцидент произошел в микрорайоне Озерная.

В гимназию новейших технологий в микрорайоне Озерная забежала взволнованная школьница. Девушка рассказала, что на местном озере под лед провалился ребенок.

Ярынич прихватил веревку и бросился к пруду.

Оказавшись на месте инцидента, врач по льду подполз к ребенку и начал вытаскивать девочку. В то же время на место происшествия прибыли сотрудники ГСЧС. Они помогли со спасением ребенка.

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