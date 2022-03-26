На Волыни военные сбили 3 ракеты, запущенные с территории Беларуси

Украинским силам ПВО удалось сбить 3 вражеских ракеты на Волыни. Известно, что они были запущены с территории Беларуси.

Об этом сообщил заместитель председателя Волынской ОВ Андрей Ярмольский.

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Минус три вражеские ракеты

Силы ПВО сработали отлично: все три ракеты удалось успешно сбить.

По оперативным данным, это были ракеты, которые шли со стороны Беларуси, – отметил господин Ярмольский.

Напомним, сегодня на Волыни дважды объявляли воздушную тревогу. Во время первой, продолжавшейся с 16:12 по 19:18, председатель Волынской ОВ Юрий Погуляйко отмечал, что силы ПВО сбили вблизи Луцка летательный объект. Это мог быть либо беспилотник, либо ракета.

По данным Генштаба ВСУ, существует высокая вероятность, что армия Беларуси нападет на Украину на Волынском направлении. Украинские военные готовы к такому развитию событий: они дадут отпор оккупантам. Интересно, что белорусский народ против того, чтобы армия "влезла" в войну России против Украины.

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