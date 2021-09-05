На Волыни житель средь бела дня застрелил из ружья двух соседских собак
Источник:Нацполиция
В селе Брище, что на Волыни, местный житель средь бела дня убил двух собак. Он мог застрелить животных из собственного оружия.
В полицию об убийстве животных сообщили 2 сентября ориентировочно в 18 часов. Люди рассказали, что нашли двух застреленных собак.
Заметьте В заповеднике на Ровенщине молодой человек сбил лису и издевался над трупом
На Волыни посреди дня убили животных
Житель Луцкого района средь бела дня застрелил двух собак. Полиция открыла уголовное производство по факту жестокого обращения с животными,
– рассказали в полиции.
Кроме того, правоохранители установили, что к преступлению может быть причастен местный 66-летний житель. Полиция также:
- установила, что выстрелы он произвел из собственного зарегистрированного гладкоствольного ружья;
- оружие и патроны к нему изъяла;
- собак, принадлежавших его соседям, отправила на исследование.
Более того, сведения зарегистрировали в ЕРДР. По законодательству, за такие действия возможно наказание от 5 до 8 лет лишения свободы.
Последние трагические случаи жестокого обращения с животными
- Ночью на Ровенщине молодой человек на мотоцикле заехал на территорию заповедника "Белое озеро". Там он сбил лису и поиздевался над погибшим животным.
- В городе Васильков Киевской области женщина нелегально держала в квартире 69 животных. Из-за жалоб соседей, 3 сентября полиция приехала на обыск и изъяла 41 собаку и 28 кошек.
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