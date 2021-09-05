На Волыни житель средь бела дня застрелил из ружья двух соседских собак

В селе Брище, что на Волыни, местный житель средь бела дня убил двух собак. Он мог застрелить животных из собственного оружия.

В полицию об убийстве животных сообщили 2 сентября ориентировочно в 18 часов. Люди рассказали, что нашли двух застреленных собак.

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На Волыни посреди дня убили животных

Житель Луцкого района средь бела дня застрелил двух собак. Полиция открыла уголовное производство по факту жестокого обращения с животными,

– рассказали в полиции.

Кроме того, правоохранители установили, что к преступлению может быть причастен местный 66-летний житель. Полиция также:

установила, что выстрелы он произвел из собственного зарегистрированного гладкоствольного ружья;

оружие и патроны к нему изъяла;

собак, принадлежавших его соседям, отправила на исследование.

Более того, сведения зарегистрировали в ЕРДР. По законодательству, за такие действия возможно наказание от 5 до 8 лет лишения свободы.

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