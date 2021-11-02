Волынская область может попасть в красную зону карантина

Волынская область из-за увеличения количества больных коронавирусом может попасть в красную зону карантина. Еженедельный прирост заболеваемости в регионе составляет 20 – 30%.

Об этом рассказала заместитель гендиректора Волынского областного центра контроля и профилактики болезней Лариса Дудковская во время брифинга. По сравнению с сентябрем количество больных в области выросло в 10 раз.

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Также, по словам чиновника, в течение октября умирало в 5 раз больше людей, чем в сентябре.

Почему область может стать "красной"

Как рассказала Дудковская, Волынская область за 2 из 6 индикаторных показателей превысила допустимые уровни. В частности, по количеству новых случаев заболевания на 100 тысяч населения, а также по уровню госпитализаций.

Также на Волыни увеличивается нагрузка на больницы. По состоянию на 2 ноября, в области загруженность коек с кислородом уже превысила рекомендуемый показатель 65% и составляет 66,7%.

Критическим остается и уровень выявления новых случаев инфицирования. Сейчас он составляет 19,8%, приближаясь к критическим 20%.

Если в течение 2 следующих дней будет такое превышение, то велика вероятность, что область попадет в красную зону,

– заявила чиновник.

. На Волыни в течение 1 ноября зарегистрировали 640 случаев заболевания COVID-19. Госпитализирован 71 человек. Еще 569 больных лечатся амбулаторно.

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Карантинные зоны в Украине: что известно

По состоянию на 2 ноября в Украине в красной зоне карантина находится 15 областей. В частности, Херсонская, Одесская, Запорожская, Донецкая, Днепропетровская, Сумская, Николаевская, Ровненская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Хмельницкая, Черниговская, Львовская.

В оранжевой зоне – 8 областей: Винницкая, Волынская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская, Черкасская, Черновицкая и Киев. В желтой – Кировоградская и Закарпатская.

В Киевской школе экономики 2 ноября заявили, что в Украине еще 3 области могут попасть в красную зону карантина. В частности, Волынская, Харьковская и Тернопольская.

Правила адаптивного карантина / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала