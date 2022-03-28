Волынская ОВА подтвердила, что ракету по нефтебазе выпустили с территории Беларуси

Вечером, 27 марта, россияне выпустили ракету по нефтебазе на окраине Луцка. Запуск состоялся с территории Беларуси.

Глава Волынской областной военной администрации Юрий Погуляйко заявил, что взорвался 1 резервуар. Пожар на утро 28 марта не погасили, сообщает 24 канал.

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Вчера около 22 часов был нанесен ракетный удар по нефтебазе на окраине города Луцка. Сейчас известно, что крылатая ракета была выпущена со стороны Беларуси. На месте удара всю ночь работали спасатели,

– заявил он.

По словам Погуляйко, несмотря на соседство с Беларусью, которая предоставила свою территорию для российских войск, ситуация в регионе контролируемая. Границы в пределах области не нарушены.

К тому же, на Волыни 80% бизнеса возобновили работу и пытаются восстановить экономику.

Область принимает гуманитарные грузы из Европы, а также формирует свою помощь и отправляет в те области Украины, которые в этом нуждаются.

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