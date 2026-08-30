Для соседней страны это событие имеет большой смысл. Об этом пишет RMF24.

Что известно о захоронении?

В июле и августе 2026 года на территории Волынской области проводились эксгумационные работы. Найденные останки 55 жертв будут похоронены на польском кладбище в Острувках. Их поместят в одну из двух братских могил, созданных во время предыдущих эксгумаций, которые проходили в 1992, 2011 и 2015 годах.

На церемонии присутствовали семьи погибших и представители польских и украинских властей. Похороны посетили вице-спикер Сейма Петр Згожельский, министр культуры и национального наследия Марта Ценковская и вице-президент Института национальной памяти доктор Кароль Полейовский.

Также присутствовали экс-премьер-министр Матеуш Моравецкий и председатель Комитета Сейма по иностранным делам Павел Коваль. Среди украинских политиков на церемонии был вице-министр культуры Иван Вербицкий.

Заместитель президента Института национальной памяти назвал этот день поистине важным для Польши. Он рассказал, что в массовых захоронениях, обнаруженных в ходе раскопок в Острувках и Воле Островской, были найдены останки многих женщин и детей.

Сохранившаяся документация, исторические источники и воспоминания соответствуют тому, что мы фактически находим здесь в ходе поисков и последующих эксгумационных работ. Этот чрезвычайно высокий процент детей и женщин свидетельствует о том, что это был просто спланированный и хладнокровный геноцид,

– заявил Кароль Полейовский.

В Институте национальной памяти Польши называют инциденты в Острувках и Воле Островской – одними из самых страшных эпизодов Волынской трагедии.

Напомним, что в августе спикер польского Сейма Влодзимеж Чажастый после встречи с председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком в польском городе Щавница призвал Украину официально признать Волынскую трагедию геноцидом. Он заявил, что Киев должен принять такое решение для вступления в Евросоюз.