"Часть глобальной войны": что не так с заявлениями Польши о Волынской трагедии

В Польше продолжают упрекать Украину Волынской трагедией. На этом фоне отношения между государствами напрягаются, что играет на руку лишь одной стране.

Тема Волынской трагедии остается одной из самых острых в польско-украинских отношениях. Глава аналитическо-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук в эфире 24 Канала объяснил, что этим успешно пользуются в Кремле.

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Проблема не только в Польше и Украине

Новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий в своей предвыборной кампании неоднократно упоминал о Волынской трагедии. Этой темой спекулируют и другие политические силы Польши, как бы Украина не пыталась уладить это.

Есть уместное выражение. Если у россиян есть "победобесие", то у поляков закрепилось "волынобисся". Представители ключевых политических сил, реагируя на общественные настроения, начали подхватывать эту тему. Это уже определенный диагноз, невозможно надеяться, что он сам собой исчезнет. Это угроза,

– отметил Олег Рыбачук.

Хотя дипломатически этот вопрос неоднократно поднимался на самых высоких уровнях. В частности, свое время президенты Украины Леонид Кравчук, Виктор Ющенко и Петр Порошенко просили прощения у поляков за Волынскую трагедию. Также это делали главы УПЦ КП и УГКЦ. Впрочем этой темой до сих пор манипулируют в Польше.

Дрова в огонь охотно подбрасывает и Россия, снова и снова пытаясь разжечь ненависть на политическом и религиозном уровнях. Интересно, что на днях ряд польских СМИ распространили сообщение, что Минкульт якобы приостановил поисковые работы в рамках эксгумация тел жертв Волынской трагедии. В украинском министерстве эту информацию опровергли, отметив, что этот фейк является попыткой "подорвать исторический конструктивный диалог между Украиной и Польшей".

"Это часть глобальной (информационной – 24 Канал) войны. Россия делает это профессионально, она вкладывает в это все большие средства. С появлением искусственного интеллекта все еще больше обострилось. Эта сила уже себя продемонстрировала, когда в Румынии они из никого почти сделали президента страны", – подчеркнул Рыбачук.

Справка. Говорится о Келине Джорджеску – ультраправом политике с пророссийскими взглядами, который получил популярность благодаря своим заявлениям в тиктоке и получил значительную поддержку на президентских выборах. Румынские спецслужбы обнаружили доказательства его связей с Россией, из-за чего в конце концов отменили результаты первого тура выборов и задержания Джорджеску.

А вот в Польше россияне вкладывались в уже действующего президента Кароля Навроцкого, который критиковал Украину и выступает против нашего вступления в ЕС.

"Это странно, ведь для поляков не должно быть большего врага, чем Россия, но их внимание искусно переключили", – добавил Рыбачук.

Вопрос Волынской трагедии остается большим вызовом для украинской дипломатии. Однако решить кризисный вопрос в одностороннем порядке, к сожалению, фактически невозможно.