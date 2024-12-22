Украинские жертвы Волынской трагедии будут почтены в Польше, – посол

Украинцы, которые стали жертвами Волынской трагедии на территории Польши, будут почтены. Сейчас стороны совместно работают над этим вопросом.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

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Украина и Польша совместно работают над чествованием жертв Волынской трагедии

Посол Украины в Польше Василий Боднар сообщил, что страны работают над чествованием могил и других мест памяти жертв Волынской трагедии. Речь идет о кладбищах военных УНР, заброшенные села, а также массовые и индивидуальные захоронения. Кроме того, Украина ведет переговоры по поиску украинских захоронений на территории Польши.

По договоренности сторон мы не разглашаем результатов перед тем, как достичь определенных конкретных договоренностей и начала работ. Это дорога с двусторонним движением. Она включает очень большой комплекс вопросов, связанных с действующим законодательством, с действующими нормами, с согласованием определенных мест по обеим сторонам границы,

– сообщил посол.

Сейчас Украина и Польша определяют места захоронений и ведут переговоры по легализации памятников, ведь случаи вандализма происходили в обеих странах. Боднар добавил, что продолжается "конструктивный и практический диалог".

Ранее польский премьер-министр Дональд Туск сообщил, что между Польшей и Украиной есть прогресс в решении исторических вопросов, включая эксгумацию жертв Волынской трагедии.