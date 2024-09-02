Руководительница Общества польско-украинского примирения Каролина Романовская просит о достойном захоронении 18 человек, включая членов ее семьи, убитых в селе Углы, что сейчас расположено на территории Ровенской области.

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Полька хочет лишить Россию "пропагандистского инструмента"

Романовская подчеркнула, что решение Волынского вопроса является единственным способом лишить Россию "пропагандистского инструмента".

Она также отметила, что ее семья никогда не испытывала ненависти к украинцам и с начала полномасштабного российского вторжения в 2022 году они сразу же начали помогать Украине.

Как только в 2022 году началась война, мы немедленно начали оказывать помощь и до сих пор поддерживаем Украину. Мы понимаем, что УПА в 1940-х годах представляла лишь незначительную часть украинского населения,

– сказала она.

Напомним, что 11 июля польский Сейм принял резолюцию по Волынской трагедии. Тогда Польша призвала к эксгумации, захоронения и чествования всех жертв этой трагедии.