Очільниця Товариства польсько-українського примирення Кароліна Романовська прохає про гідне поховання 18 осіб, включаючи членів її родини, вбитих у селі Угли, що нині розташоване на території Рівненської області.

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Полька хоче позбавити Росію "пропагандистського інструменту"

Романовська підкреслила, що розв'язання Волинського питання є єдиним способом позбавити Росію "пропагандистського інструменту".

Вона також зазначила, що її родина ніколи не відчувала ненависті до українців і з початку повномасштабного російського вторгнення у 2022 році вони одразу ж почали допомагати Україні.

Як тільки у 2022 році почалася війна, ми негайно почали надавати допомогу та досі підтримуємо Україну. Ми розуміємо, що УПА в 1940-х роках представляла лише незначну частину українського населення,

– сказала вона.

Нагадаємо, що 11 липня польський Сейм схвалив резолюцію щодо Волинської трагедії. Тоді Польща закликала до ексгумації, поховання та вшанування усіх жертв цієї трагедії.