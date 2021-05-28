Волынские депутаты просят запретить "ОПЗЖ" и "Партию Шария"

Депутаты Волынского областного совета просят запретить деятельность "Оппозиционной платформы – За жизнь" и "Партии Шария". Они обратились по этому поводу к президенту, Верховной Раде и Минюсту.

Соответствующее обращение волынские депутаты приняли 27 мая во время сессионного заседания. Инициатором была фракция "Свобода".

Читайте также ОПЗЖ может отречься от кума Путина: соратники Медведчука готовятся порвать его на куски

Обращение депутатов

Чиновники напомнили, что Украина вынуждена противостоять гибридной войне с российским влиянием. Отметили, что кроме борьбы у границ, есть внутренний враг, который расшатывает ситуацию.

За пророссийскими политиками всегда идут российское оружие и российские танки. Чтобы не допустить этого, необходимо уже сегодня запретить деятельность рупоров Кремля. Члены вышеупомянутых политических партий своей деятельностью откровенно заигрывают со страной агрессором,

– говорится в обращении.

По словам депутатов, эти партии манипулируют нормами морали, вопросами языка и "дружбы с Россией". Поэтому они способствуют вероятному расколу украинского общества.

Требования депутатов

Поэтому депутаты отметили, что требуют подготовить и принять законопроект и соответствующие регуляторные акты, которые бы запретили фактическую деятельность партий.

"Они отстаивают и активно продвигают интересы российского агрессора и являются, по сути, коллаборационистами Кремля", – подытожили депутаты.