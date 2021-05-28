Відповідне звернення волинські депутати ухвалили 27 травня під час сесійного засідання. Ініціатором була фракція "Свобода".

Читайте також ОПЗЖ може зректися кума Путіна: соратники Медведчука готуються порвати його на шматки

Звернення депутатів

Нагадали, що Україна змушена протистояти гібридній війні з російським впливом. Зазначили, що крім боротьби біля кордонів, є внутрішній ворог, який розхитує ситуацію.

За проросійськими політиками завжди йдуть російська зброя і російські танки. Щоб не допустити цього, необхідно вже сьогодні заборонити діяльність рупорів Кремля. Члени вищезазначених політичних партій своєю діяльністю відверто заграють з країною агресором,

– мовиться у зверненні.

За словами депутатів, ці партії маніпулюють нормами моралі, питаннями мови та "дружби з Росією". Отож вони сприяють ймовірному розколу українського суспільства.

Вимоги депутатів

Відтак депутати наголосили, що вимагають підготувати та ухвалити законопроєкт та відповідні регуляторні акти, які б заборонили фактичну діяльність партій.

"Вони відстоюють і активно просувають інтереси російського агресора і є, по суті, колаборантами Кремля", – підсумували депутати.

Зверніть увагу! Адвокатка Анна Калинчук розповіла, щоб офіційно заборонити в Україні "Опозиційну платформу – За життя" і "Партію Шарія", Міністерство юстиції повинно звернутися до суду з відповідним проханням. Обмежувати діяльність будь-яких політичних сил може виключно суд.