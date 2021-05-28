Відповідне звернення волинські депутати ухвалили 27 травня під час сесійного засідання. Ініціатором була фракція "Свобода".
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Звернення депутатів
Нагадали, що Україна змушена протистояти гібридній війні з російським впливом. Зазначили, що крім боротьби біля кордонів, є внутрішній ворог, який розхитує ситуацію.
За проросійськими політиками завжди йдуть російська зброя і російські танки. Щоб не допустити цього, необхідно вже сьогодні заборонити діяльність рупорів Кремля. Члени вищезазначених політичних партій своєю діяльністю відверто заграють з країною агресором,
– мовиться у зверненні.
За словами депутатів, ці партії маніпулюють нормами моралі, питаннями мови та "дружби з Росією". Отож вони сприяють ймовірному розколу українського суспільства.
Вимоги депутатів
Відтак депутати наголосили, що вимагають підготувати та ухвалити законопроєкт та відповідні регуляторні акти, які б заборонили фактичну діяльність партій.
"Вони відстоюють і активно просувають інтереси російського агресора і є, по суті, колаборантами Кремля", – підсумували депутати.