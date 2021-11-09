Волынский Голливуд: возле Луцка восстановили американскую копию надписи
Источник:"Волинь Post"
На Волыни восстановили американскую копию знака Hollywood. Надпись, которую расположили вблизи Луцка, установили 6 ноября.
Знак Hollywood расположен в деревне Горькая Полонка. Буквы отпали, ведь испортились от старости.
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Hollywood хотят подсветить
Как рассказал один из инициаторов установки знака Юрий Рудецкий, в планах не только восстановить, но и подсветить Hollywood.
Он пояснил, что на протяжении 4 лет хотели реставрировать объект, но не могли собрать достаточного количества денег. Помогли установить надпись спонсоры и жильцы, которым была небезразлична судьба символа.
На Волыни восстановили туристическую надпись / Фото "Волинь Post"
Знак планируют подсветить / Фото "Волинь Post"
Что известно о Hollywood возле Луцка
Надпись установили еще в 2013 году. Но в 2017 году некоторые буквы отвалились, ведь они были деревянными. Из такого же материала были и опоры букв.
Интересно, что надпись создали для того, чтобы признаться в любви девушке. Мол, чтобы организовать свадьбу и сфотографироваться в Голливуде. После этого знак стал туристическим объектом.
Кстати, авторы планировали сначала добавить еще несколько букв, чтобы название знака читалось как "Голливудовка". Но эту идею так и не воплотили.
Как выглядел Hollywood 2017 года / Фото "Район Луцк"
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