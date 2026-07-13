В Польше эту партию считают пророссийской силой с антиукраинской риторикой, а сам Браун известен тем, что подстрекал к протестам польских фермеров на границе Украины и Польши, которые вскрывали грузовики и выбрасывали украинское зерно. Также он неоднократно в публичных выступлениях выкрикивал лозунг "Остановите украинизацию Польши" и распространял ложную информацию о том, что украинцы в Польше якобы получают только социальную помощь и не работают. Об этом сообщают "Суспильне" и Wyborcza.pl.

Как прошел "Волынский марш"?

На марш вышли около 500 участников. Организаторы заявляли, что они чтят память поляков, погибших на Волыни.

На акции призывали правительство Польши прекратить помощь украинским беженцам, а также Украине. Люди скандировали, чтобы не передавали "ни грамма боеприпасов, ни литра смазки, масла или топлива".

Представители партии утверждали, что развязанная Россией война против Украины не касается Польши, а российская угроза – лишь украинская проблема.

Участники мероприятия скандировали лозунги: "Польша – антибандеровская" и "Туск и Моревецкий – на Донецкий фронт", "Поляк в Польше – хозяин!"

Кроме того, сам Браун требовал репараций за волынскую резню.

"Волынский марш" в Варшаве / Фото "Суспильного"

Мы обязаны обратиться ко всем европейским и мировым столицам с призывом остановить возрождение нацистской идеологии в Украине,

– также ранее заявлял Пшемыслав Чарнек, кандидат на пост премьер-министра от партии "Право и справедливость".

В этих словах прослеживается российский след, ведь режим Путина использует нарратив о "нацизме в Украине" в качестве оправдания для вторжения в феврале 2022 года.

Напомним, что 11 июля в Польше отмечается день памяти жертв Волынской трагедии. Это событие в стране называют "Волынской резней". Официальное название – "Национальный день памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против граждан Второй Речи Посполитой".

В целом в мероприятиях этого дня принимали участие представители польского правительства, местных властей и украинские дипломаты.

А 11 июля премьер Туск заявил, что в Варшаве построят мемориал польским жертвам в Украине.