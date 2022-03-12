На Волынском направлении сохраняется угроза диверсий на военных и гражданских объектах

Российские оккупанты продолжают наступление на Украину и атаку мирных городов. Враг не может захватывать населенные пункты, поэтому прибегает к обстрелам и террористическим актам.

Российские оккупанты несмотря на огромные потери личного состава и техники продолжают наступление на Украину. Правда, теперь они избрали тактику террористов, атакуют мирное население и прикрываются гражданскими.

Кстати Россияне расстреляли колонну женщин и детей в Киевской области во время эвакуации: 7 погибших

Угроза диверсий на Волынском направлении

Сейчас активные бои с оккупантами продолжаются на севере, востоке и юге страны. Впрочем, западным регионам нельзя терять бдительность.

Как сообщил Генштаб ВСУ, на Волынском направлении сохраняется угроза совершения диверсий. Мишенями врага могут стать военные объекты и объекты гражданской инфраструктуры.

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