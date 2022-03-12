Російські окупанти попри шалені втрати особового складу та техніки продовжують наступ на Україну. Щоправда, тепер вони обрали тактику терористів, атакують мирне населення та прикриваються цивільними.

До речі Росіяни розстріляли колону жінок та дітей на Київщині під час евакуації: 7 загиблих

Загроза диверсій на Волинському напрямку

Наразі активні бої з окупнатами тривають на півночі, сході та півдні країни. Втім. західним регіонам не можна втрачати пильність.

Як повідомив Гентштаб ЗСУ, на Волинському напрямку зберігається загроза здійснення диверсій. Мішенями ворога можуть стати військові об'єкти та об'єкти цивільної інфраструктури.

Дивіться також: Хто отримує задоволення від вбивств – не піде живим