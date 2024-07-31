Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что некоторые ракеты, которые должны передать США украинским военным, уже есть на вооружении ВСУ. Однако Вашингтон не предоставил оружие, на которое Киев очень рассчитывал.

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Какие ракеты может получить Украина

Среди перечня ракет, которые предоставят США к истребителям F-16, есть противорадиолокационные ракеты HARM дальность до 150 километров. ВСУ уже имеют их на вооружении.

Сейчас самолеты – носители этих ракет – используются как стартовые ускорители HARM. В то же время F-16 могут управлять этими ракетами непосредственно на поле боя,

– пояснил военный эксперт.

Также США передадут JDAM-ER – обвесы к авиационным бомбам, которые делают их планирующими.

Кроме того, должны получить планирующие авиабомбы малого калибра GLSDB. Это модифицированная бомба GBU-39 дальностью до 110 километров. ВСУ также уже длительное время их применяет на самолетах МиГ-29,

– отметил он.

США должны передать ракеты AIM-120 AMRAAM средней дальности, которые могут наносить удары на расстояние примерно 100 километров. Также ракеты малой дальности AIM-9X, работающие по тепловым целям. Они могут перехватывать крылатые ракеты противника или его дроны-камикадзе типа "Шахед".

Однако хотелось бы получить хотя бы часть крылатых ракет JASSM с дальностью от 350 километров. Мы на них очень рассчитывали,

– подчеркнул Роман Свитан.

Обратите внимание! Издание The Wall Street Journal обнародовало перечень вооружения к F-16, которое США могут предоставить Украине. В то же время журналисты отметили, что несмотря на "ограниченные запасы и производственные возможности" Пентагона, он будет поставлять F-16 боеприпасы класса "воздух-земля", комплектами точного наведения для бомб и современными ракетами класса "воздух-воздух" "в достаточных количествах", чтобы удовлетворить потребности ВСУ.