Убивают и насилуют: вооруженная группа зэков Пригожина сбежала с передовой в Россию

Массовая отправка заключенных на войну спровоцировала серьезные проблемы как для самой России, так и для жителей временно оккупированных территорий. Набранные владельцем группы "Вагнер" Евгением Пригожиным зэки не только участвуют в боевых действиях в качестве "пушечного мяса", но и совершают кучу преступлений против гражданского населения.

Кроме того, по данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, кое-где бывшим заключенным удается сбежать с позиций и даже вернуться в Россию. Поиски дезертиров обычно не дают никакого эффекта, в то время как за ними остается кровавый след.

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Так, в начале октября с фронта сбежала часть взвода, участвовавшая в попытках захвата Бахмута. Из 12 беглецов поймали только троих. Нашли их в Донецке, но только после того, как они убили и ограбили двух мужчин, а также совершили ряд изнасилований. Другие же скрываются в России.

Выпущенные Путиным зэки убивают даже в России

Хотя Пригожин обещал бункерному фюреру, что ни один заключенный не вернется домой живым и не будет представлять угрозу для россиян, реальность оказалась совсем другой.

Во-первых, для собственного пиара "повар Путина" действительно подарил свободу тем зэкам-наемникам, которые получили на фронте тяжелые ранения. Мол, свое слово сдержал, а те заключенные, которых он вербует, могут ему полностью доверять.

Конечно, такие заключенные, потерявшие руку или ногу, награжденные орденами, все еще опасны для общества. Имея в своей биографии приговоры за тяжкие преступления и участие в боевых действиях, они не трудоспособны. Понятно, что такие воины возвращаются к преступной деятельности.

Однако большую угрозу для всех представляют собой именно беглецы с фронта . Они вообще не испытывают никаких угрызений совести, способны на жесточайшие преступления и имеют оружие.

. Они вообще не испытывают никаких угрызений совести, способны на жесточайшие преступления и имеют оружие. Хотя большинство дезертиров расстреливают заградительные отряды, некоторым из них все же удается прорваться в тыл российского войска. Кто-то пытается скрыться в так называемых "ДНР" и "ЛНР", но большинство заключенных направляется в Россию. Очень часто им удается перейти границу.

Отпущенные для участия в войне самые жестокие преступники, оказавшиеся в России, вообще не имеют никаких шансов вести нормальный образ жизни. Ведь юридически они бежали из колоний. Так что они грабят, убивают и насилуют, но при этом никакого серьезного розыска таких преступников полицейские не проводят. Потому что обычно даже не знают, кого искать – в группе "Вагнера" информацию о беглецах никому из правоохранителей не передают, кто-то из заключенных скрылся, а кто-то – погиб или пропал без вести.

О том, что под Бахмутом произошло бегство немалой группы особо опасных преступников, российские полицейские узнали только через две недели после того, как пригожинские оказались в Московии. Из девяти зеков, отправившихся с передовой в сторону Воронежской области, до границы добрались только восемь. Одного товарища по оружию узники-дезертиры убили.

Поскольку ФСБшники почти вообще не следят за безопасностью границы между Россией и временно оккупированными территориями вне трасс, всем преступникам удалось проскочить мимо них по полям и добраться до Воронежа. Уже там зеки ворвались в квартиру одной из женщин, изнасиловали ее и ограбили. И пока полицейские даже не догадывались, что в России начала действовать крайне опасная банда, зеки появились в Москве, где совершили не менее двух убийств и ограбили магазин.

Власть все умалчивает

Догадываться о том, что речь идет именно о беглецах-вагнеровцах, полицейские начали только 26 октября, когда смогли установить местонахождение банды и поймать одного из ее членов. Впрочем, теперь поиски зэков могут в разы усложниться, ведь они "залегли на дно".

Представители власти и руководители полиции, конечно, приказали всем умалчивать инцидент. Потому что, разумеется, россиянам никак не понравится узнать, что инициатива Пригожина-Путина обернулась для них опасностью.

Так семь вооруженных убийц и насильников продолжают разгуливать на свободе и могут появиться в любом российском городе, но Кремлю на подобное плевать. Ведь дети высокопоставленных чиновников не имеют шансов пересечься с зеками, а предупредить людей об опасности равно признанию своей ошибки.