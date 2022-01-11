Соответствующее заявление о патрулировании "общих" границ 11 января в сети обнародовало Министерство обороны Беларуси.

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Истребители России и Беларуси патрулировали "общие" границы

Белорусские и российские летчики выполняют задачи по совместному патрулированию воздушных границ Союзного государства,

– говорится в сообщении.

В белорусском ведомстве уточнили, что полеты выполняли на многоцелевых истребителях Су-30СМ.



Истребители России и Беларуси патрулировали "общие" границы / Фото Минобороны Беларуси

На обнародованных видео заметно, что самолеты вооружены ракетами.



Самолеты вооружены ракетами / Фото Минобороны Беларуси

Патрулирование границ истребителями России и Беларуси: смотрите видео

Совместные белорусско-российские патрулирования: что известно