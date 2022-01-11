Відповідну заяву про патрулювання "спільних" кордонів 11 січня у мережі оприлюднило Міністерства оборони Білорусі.
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Винищувачі Росії та Білорусі патрулювали "спільні" кордони
Білоруські та російські льотчики виконують завдання щодо спільного патрулювання повітряних рубежів Союзної держави,
– йдеться у повідомленні.
У білоруському відомстві уточнили, що польоти виконували на багатоцільових винищувачах Су-30СМ.
Винищувачі Росії та Білорусі патрулювали "спільні" кордони / Фото Міноборони Білорусі
На оприлюднених відео помітно, що літаки озброєні ракетами.
Літаки озброєні ракетами / Фото Міноборони Білорусі
Патрулювання кордонів винищувачами Росії та Білорусі: дивіться відео
Спільні білорусько-російські патрулювання: що відомо
- У листопаді – грудні 2021 року винищувачі Росії та Білорусі патрулювали державний кордон Білорусі, виконуючи регулярні польоти.
- На початку листопада очільник Кремля Володимир Путін та самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписали інтеграційний декрет Союзної держави.
- Він затверджує 28 союзних програм, схвалених у вересні, а також основні напрямки реалізації положень договору про створення Союзної держави на 2021 – 2023 роки.