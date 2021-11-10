Уздовж білоруського кордону на західному та на північно-західному напрямі Збройні сили Білорусі наростили склад чергових сил протиповітряної оборони.
Читайте також Готові до провокацій: Україна посилює кордон з Білоруссю технікою та безпілотниками
Патрулювання вже почали
Так, 2 російські Ту-22М3 виконали патрулювання в повітряному просторі над Білоруссю. У білоруському міноборони зазначили, що тепер це відбуватиметься регулярно.
Це заходи адекватного реагування на ситуацію, що складається, як у повітрі, так і на землі,
– стверджують у міноборони.
Однак у міноборони Росії стверджують, що їхні літаки брали участь у перевірці єдиної регіональної системи ППО Союзної держави. Про регулярність нічого не казали.
Що цьому передувало
- На білорусько-польському кордоні у жовтні загострилась ситуація. Все через наплив мігрантів до ЄС, який збільшився ще у вересні.
- 8 листопада туди вирушила величезна колона нелегалів. Вже 9 листопада у Польщі повідомили, що лише біля пункту пропуску в селищі Брузги може перебувати до 4 тисяч нелегальних мігрантів.
- У відповідь Польща висунула 13 тисяч військових на кордон з Білоруссю.
- Вночі 10 листопада 2 групи мігрантів вдалось прорватись через кордон. Деяких затримали, однак були й втікачі.
- Після цього у Польщі стали розглядати варіант, щоб повністю закрити кордон з Білоруссю.
- На це відреагували у Кремлі. Зазначили, що такий крок нібито лише ускладнить ситуацію.
- У Німеччині запропонували створити для мігрантів коридор через третю країну. Хочуть залучити до цього Україну.