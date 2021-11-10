Уздовж білоруського кордону на західному та на північно-західному напрямі Збройні сили Білорусі наростили склад чергових сил протиповітряної оборони.

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Патрулювання вже почали

Так, 2 російські Ту-22М3 виконали патрулювання в повітряному просторі над Білоруссю. У білоруському міноборони зазначили, що тепер це відбуватиметься регулярно.

Це заходи адекватного реагування на ситуацію, що складається, як у повітрі, так і на землі,
– стверджують у міноборони.

Однак у міноборони Росії стверджують, що їхні літаки брали участь у перевірці єдиної регіональної системи ППО Союзної держави. Про регулярність нічого не казали.

Що цьому передувало

  • На білорусько-польському кордоні у жовтні загострилась ситуація. Все через наплив мігрантів до ЄС, який збільшився ще у вересні.
  • 8 листопада туди вирушила величезна колона нелегалів. Вже 9 листопада у Польщі повідомили, що лише біля пункту пропуску в селищі Брузги може перебувати до 4 тисяч нелегальних мігрантів.
  • У відповідь Польща висунула 13 тисяч військових на кордон з Білоруссю.
  • Вночі 10 листопада 2 групи мігрантів вдалось прорватись через кордон. Деяких затримали, однак були й втікачі.
  • Після цього у Польщі стали розглядати варіант, щоб повністю закрити кордон з Білоруссю.
  • На це відреагували у Кремлі. Зазначили, що такий крок нібито лише ускладнить ситуацію.
  • У Німеччині запропонували створити для мігрантів коридор через третю країну. Хочуть залучити до цього Україну.