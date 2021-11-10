Вдоль белорусской границы на западном и северо-западном направлении Вооруженные силы Беларуси нарастили состав дежурных сил противовоздушной обороны.

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Патрулирование уже начали

Так, 2 российских Ту-22М3 выполнили патрулирование в воздушном пространстве над Беларусью. В белорусском минобороны отметили, что теперь это будет происходить регулярно.

Это меры адекватного реагирования на складывающуюся ситуацию как в воздухе, так и на земле.

– утверждают в минобороны.

Однако в минобороны России утверждают, что их самолеты участвовали в проверке единой региональной системы ПВО Союзного государства. О регулярности ничего не говорили.

Что этому предшествовало