Вдоль белорусской границы на западном и северо-западном направлении Вооруженные силы Беларуси нарастили состав дежурных сил противовоздушной обороны.
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Патрулирование уже начали
Так, 2 российских Ту-22М3 выполнили патрулирование в воздушном пространстве над Беларусью. В белорусском минобороны отметили, что теперь это будет происходить регулярно.
Это меры адекватного реагирования на складывающуюся ситуацию как в воздухе, так и на земле.
– утверждают в минобороны.
Однако в минобороны России утверждают, что их самолеты участвовали в проверке единой региональной системы ПВО Союзного государства. О регулярности ничего не говорили.
Что этому предшествовало
- На белорусско-польской границе в октябре обострилась ситуация. Все из-за наплыва мигрантов в ЕС, который увеличился еще в сентябре.
- 8 ноября туда направилась огромная колонна нелегалов. Уже 9 ноября в Польше сообщили, что только возле пункта пропуска в поселке Брузги может находиться до 4 тысяч нелегальных мигрантов.
- В ответ Польша выдвинула 13 тысяч военных на границу с Белорусью.
- Ночью 10 ноября 2 группам мигрантов удалось прорваться через границу. Некоторых задержали, однако были и беглецы.
- После этого в Польше стали рассматривать вариант полностью закрыть границу с Беларусью.
- На это отреагировали в Кремле. Отметили, что такой шаг якобы только усложнит ситуацию.
- В Германии предложили создать для мигрантов коридор через третью страну. Хотят привлечь к этому Украину.