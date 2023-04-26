На видео видно, как оператор беспилотника ведет разведку над позициями оккупантов в поисках спрятавшихся там вражеских солдат.
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Защитники ликвидировали вражескую группу
Заметив врага, он быстро развернул квадрокоптер со взрывчаткой для захода на атаку и направил его прямо в спину россиянину.
На этом видео прерывается. Но похоже, что шансы врага на выживание после такого очень минимальны.
ВСУ передали ведение врагу дроном-камикадзе: смотрите видео
Россия готова понести большие потери
- Американские официальные лица уверены, что Владимир Путин сталкивается с политической ценой мобилизации. И даже в этом случае России нужно время, чтобы призвать эти силы, научить их и отправить в бой.
- В New York Times отмечают, что способность и готовность России компенсировать потери до сих пор велика. Именно это позволяет Кремлю мобилизовать все больше срочников.
- Однако некоторые аналитики сомневаются, что Москва достаточно солдат, чтобы заполнить окопы, которые она построила вдоль своей линии фронта.
- Кроме того, некоторые из обнародованных документов Пентагона также описывают, что ЧВК "Вагнера" возобновила вербовку солдат из российских тюрем.
- Более того, издание процитировало анонимного высокопоставленного чиновника из Европы, который утверждает, что во время частных встреч Сергей Шойгу выразил другим официальным лицам "уверенность в победе России".
- Напомним, что Алексей Резников по итогам "Рамштайна-11" заявил, что партнеры пообещали Украине поддержку к победе.