На видео видно, как оператор беспилотника ведет разведку над позициями оккупантов в поисках спрятавшихся там вражеских солдат.

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Защитники ликвидировали вражескую группу

Заметив врага, он быстро развернул квадрокоптер со взрывчаткой для захода на атаку и направил его прямо в спину россиянину.

На этом видео прерывается. Но похоже, что шансы врага на выживание после такого очень минимальны.

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Обратите внимание! С момента полномасштабного вторжения России Вооруженные Силы Украины уничтожили 188 410 оккупантов. Только за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 640 российских захватчиков.

Россия готова понести большие потери