Американское издание отмечает, что способность и готовность России компенсировать потери до сих пор велика. Именно это позволяет Кремлю мобилизовать все больше срочников.

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Однако некоторые аналитики сомневаются, что у Москвы достаточно солдат, чтобы заполнить окопы, которые она построила вдоль своей линии фронта.

Россия готова к большим потерям на войне в Украине

Американские и европейские официальные лица говорят, что Россия также готовит новые волны мобилизации, чтобы пополнить ряды своих военных, не создавая такого же оттока молодых мужчин из страны, который произошел в прошлом году, когда была объявлена частичная мобилизация,

– написало издание.

Кроме того, некоторые из обнародованных документов Пентагона также описывают, что ЧВК "Вагнера" возобновила вербовку солдат из российских тюрем.

Более того, издание процитировало анонимного высокопоставленного чиновника из Европы, который утверждает, что во время частных встреч Сергей Шойгу выразил другим официальным лицам "уверенность в победе России".

Министр обороны ссылается на то, что якобы у Кремля больше самолетов, танков, артиллерии и солдат, чем у Украины.

"В этих разговорах Шойгу был очень уверен в том, что Россия в конце концов победит", – пишет издание.

Представители американской разведки неоднократно предупреждали, что Владимир Путин считает, что время на его стороне и ожидает, что помощь Запада Украине может ослабнуть.

Обратите внимание! Алексей Резников по итогам "Рамштайна-11" заявил, что партнеры пообещали Украине поддержку до победы.

Следует добавить также, что высокопоставленный европейский чиновник заявил, что шансов на то, что российский диктатор пойдет на уступки или попытается сократить потери своих военных, "меньше нуля".

Потери россиян в войне: коротко

По состоянию на утро 26 апреля Россия лишилась на войне в Украине еще 640 российских захватчиков. С начала полномасштабного вторжения Кремль лишился уже 188 410 человек. Кроме того, россияне теряют сотни единиц техники.



Потери врага по состоянию на 26 апреля / Инфографика Генштаба ВСУ

Россияне терпят огромные потери под Бахмутом. Спикер Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый рассказал, что Кремль потерял в боях за город десятки тысяч своих военных.

Несмотря на это, враги продолжают штурмовать город. Вагнеровцы уже самостоятельно не могут выполнять задачи, как они стремились к этому раньше. Поэтому Кремль в Бахмуте все больше использует воздушно-десантные подразделения и силы специальных назначений.