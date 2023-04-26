Американське видання зазначає, що спроможність та готовність Росії компенсувати втрати досі велика. Саме це дозволяє Кремлю мобілізувати все більше строковиків.

Дивіться також На Донеччині ворог лише за сьогодні втратив понад роту: йшли без підтримки техніки

Проте деякі аналітики сумніваються, що Москва має достатньо солдатів, щоб заповнити окопи, які вона побудувала вздовж своєї лінії фронту.

Росія готова до великих втрат на війні в Україні

Американські та європейські офіційні особи кажуть, що Росія також готує нові хвилі мобілізації, щоб поповнити ряди своїх військових, не створюючи такого ж відтоку молодих чоловіків з країни, який стався минулого року, коли було оголошено часткову мобілізацію,

– написало видання.

Окрім того, деякі з оприлюднених документів Пентагону також описують, що ПВК "Вагнера" відновила вербування солдатів з російських в'язниць.

Ба більше, видання процитувало анонімного високопосадовця з Європи, який стверджує, що під час приватних зустрічей Сєргєй Шойгу висловив іншим офіційним особам "впевненість в перемозі Росії".

Міністр оборони посилається на те, що нібито Кремль має більше літаків, танків, артилерії та солдатів, ніж в України.

"У цих розмовах пан Шойгу був надзвичайно впевнений у тому, що Росія зрештою переможе", – пише видання.

Представники американської розвідки неодноразово попереджали, що Владімір Путін вважає, що час на його боці та чекає, що нібито допомога Заходу Україні може ослабнути.

Зверніть увагу! Олексій Резніков за підсумками "Рамштайну-11" заявив, що партнери пообіцяли Україні підтримку до перемоги.

Варто додати також, що високопоставлений європейський чиновник заявив – шансів на те, що російський диктатор піде на поступки або спробує скоротити втрати своїх військових, "менше за нуль".

Втрати росіян у війні: коротко

Станом на ранок 26 квітня Росія втратила на війні в Україні ще 640 російських загарбників. З початку повномасштабного вторгнення Кремль втратив вже 188 410 осіб. Окрім того, росіяни втрачають сотні одиниць техніки.



Втрати ворога станом на 26 квітня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Росіяни зазнають величезних втрат під Бахмутом. Речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий розповів, що Кремль втратив у боях за місто десятки тисяч своїх військових.

Попри це, вороги продовжують штурмувати місто. Вагнерівці ж вже самостійно не можуть виконувати задачі, як вони прагнули цього раніше. Саме тому Кремль у Бахмуті все більше використовує повітряно-десантні підрозділи та сили спеціальних призначень.