На відео видно, як оператор безпілотника веде розвідку над позиціями окупантів у пошуках ворожих солдатів, які там сховалися.

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Помітивши ворога, він швидко розвернув квадрокоптер з вибухівкою для заходу на атаку, і направив його прямо у спину росіянину.

На цьому відео переривається. Та схоже, що шанси ворога на виживання після такого є дуже мінімальними.

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Зверніть увагу! З моменту повномасштабного вторгнення Росії Збройні Сили України знищили 188 410 окупантів. Лише за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 640 російських загарбників.

Росія готова зазнати великих втрат