Вооруженные силы Украины начали интенсивную подготовку тактической авиации

Вооруженные силы Украины начали интенсивную летную подготовку на базовых и оперативных аэродромах. Военные летчики налетали более 200 часов.

Учеба началась еще до начала нового учебного года. Она продолжалась по всей территории Украины.

На тему Главнокомандующий ВСУ принял участие в заседании военного комитета НАТО

Вооруженные силы Украины начали интенсивную летную подготовку

В бригадах тактической авиации Воздушных Сил Вооруженных сил Украины прошли плановые летные изменения днем ​​и ночью в простых и сложных метеоусловиях,

– говорится в сообщении.

В частности, Командование Воздушных сил в течение недели (вероятно говорится о 10 – 16 января – 24 канал) провело:

одиннадцать летных смен;

то есть военные летчики в общей сложности налетали более 200 часов;

полеты осуществляли на разных типах самолетов – Су-24, Су-25, Су-27, МиГ-29 и Л-39.

В частности, проведение летных учений зимой предусматривает выполнение задач как в простых, так и сложных метеорологических условиях. Особенно это касается:

подготовки аэродромной инфраструктуры;

поддержание боеготовности аэродромов во время интенсивных осадков и обледенений.

Ведь в таких условиях успех выполнения боевых задач зависит от профессиональной и слаженной работы всех подразделений обеспечения и наземных служб.

В Воздушных силах ВСУ также пояснили, что во время этих полетов авиационные командиры всех уровней подтвердили всю летную военную подготовку в соответствии со своими должностями.

Вооруженные силы начали интенсивную летную подготовку / Фото Командование Воздушных сил

Кратко о последних учениях ВСУ

В декабре 2021 года на админгранице с оккупированным Крымом Херсонской области провели тактические учения с участием артиллерийских подразделений, входящих в состав группировки войск "Юг". Тогда командующий объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Сергей Наев рассказал, что подразделениям необходимо усовершенствовать способность вовремя и адекватно реагировать на военную опасность с морского побережья.

Перед тем в ноябре 2021 года Верховная Рада обнародовала проект закона, что на территории Украины в 2022 году планируют провести 9 многонациональных военных учений, на которые потратят 106,5 миллиона гривен.

В частности, речь идет об обучении с участием 12 500 военных. Известно о проведении учений "Репид Трайдент - 2022", "Казак Мейс - 2022", "Светлая лавина - 2022", "Сильвер Сейбер - 2022" и другие.

На Житомирщине продолжаются масштабные военные учения – смотрите видео