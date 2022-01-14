Вооруженные силы Украины начали интенсивную подготовку тактической авиации
Источник:"АрмияInform"
Вооруженные силы Украины начали интенсивную летную подготовку на базовых и оперативных аэродромах. Военные летчики налетали более 200 часов.
Учеба началась еще до начала нового учебного года. Она продолжалась по всей территории Украины.
На тему Главнокомандующий ВСУ принял участие в заседании военного комитета НАТО
Вооруженные силы Украины начали интенсивную летную подготовку
В бригадах тактической авиации Воздушных Сил Вооруженных сил Украины прошли плановые летные изменения днем и ночью в простых и сложных метеоусловиях,
– говорится в сообщении.
В частности, Командование Воздушных сил в течение недели (вероятно говорится о 10 – 16 января – 24 канал) провело:
- одиннадцать летных смен;
- то есть военные летчики в общей сложности налетали более 200 часов;
- полеты осуществляли на разных типах самолетов – Су-24, Су-25, Су-27, МиГ-29 и Л-39.
В частности, проведение летных учений зимой предусматривает выполнение задач как в простых, так и сложных метеорологических условиях. Особенно это касается:
- подготовки аэродромной инфраструктуры;
- поддержание боеготовности аэродромов во время интенсивных осадков и обледенений.
Ведь в таких условиях успех выполнения боевых задач зависит от профессиональной и слаженной работы всех подразделений обеспечения и наземных служб.
В Воздушных силах ВСУ также пояснили, что во время этих полетов авиационные командиры всех уровней подтвердили всю летную военную подготовку в соответствии со своими должностями.
Вооруженные силы начали интенсивную летную подготовку / Фото Командование Воздушных сил
Кратко о последних учениях ВСУ
- В декабре 2021 года на админгранице с оккупированным Крымом Херсонской области провели тактические учения с участием артиллерийских подразделений, входящих в состав группировки войск "Юг". Тогда командующий объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Сергей Наев рассказал, что подразделениям необходимо усовершенствовать способность вовремя и адекватно реагировать на военную опасность с морского побережья.
- Перед тем в ноябре 2021 года Верховная Рада обнародовала проект закона, что на территории Украины в 2022 году планируют провести 9 многонациональных военных учений, на которые потратят 106,5 миллиона гривен.
- В частности, речь идет об обучении с участием 12 500 военных. Известно о проведении учений "Репид Трайдент - 2022", "Казак Мейс - 2022", "Светлая лавина - 2022", "Сильвер Сейбер - 2022" и другие.
На Житомирщине продолжаются масштабные военные учения – смотрите видео