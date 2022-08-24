ВСУ ликвидировали на Юге 10 оккупантов и вражеский миномет

Вооруженные Силы Украины продолжают ликвидировать российских оккупантов. На этот раз на Юге уничтожили 10 захватчиков.

Ситуация на Юге остается сложной, но под контролем сил обороны. Об этом сообщил спикер ОК "Юг" Владислав Назаров.

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Новые потери врага

По результатам выполнения огневых задач нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями уничтожено 10 российских захватчиков и миномет калибра 120 миллиметров. Другие потери сейчас устанавливают.

Общая ситуация на юге Украины

Как отмечалось в ведомстве, враг продолжает ведение боевых действий по занимаемому рубежу обороны, преимущественно применяя тактику дистанционного действия. В течение ночи трижды вертолетными парами атакованы наши позиции вдоль линии столкновения.

По населенным пунктам враг ударил ракетами. Реактивные снаряды "Смерчей" применены в направлении Александровки и Кривого Рога. Попадание по открытым поверхностям без человеческих потерь.

Березнеговатое обстреляно из зенитно-ракетных систем С-300. Повреждены здания учебных заведений, лесохозяйства. Пострадавших нет.

В результате попадания ракеты по Новому Бугу, повреждены 25 домов, ранены 7 гражданских лиц, среди которых 2 ребенка. Информация уточняется.

Тяжелой ствольной артиллерией и реактивными системами залпового огня "Град" обстрелян Никопольский район. В частности, в Марганце повреждены четыре частных дома, двум пострадавшим на месте оказана медицинская помощь.

Актуальные потери врага по состоянию на 24 августа

личного состава – около 45700 (+150) человек;

танков – 1924 (+3) единицы;

боевых бронированных машин – 4243 (+5) единиц;

артиллерийских систем – 1036 (+3) единицы;

РСЗО – 266 единиц;

средства ПВО – 177 (+1) единиц;

самолетов – 234 единицы;

вертолетов – 199 (+1) единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 819 (+2) единиц;

крылатые ракеты – 196 единиц;

корабли и катера – 15 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 3160 (+10) единиц;

специальная техника – 99 единиц.

В Генштабе отметили, что наибольшие потери враг понес на Донецком направлении.

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