Вооруженный мужчина с удостоверением прокурора: в ГНСУ рассказали о нарушителях на границе

Госпогранслужба сообщила, что двое мужчин, которые входят в категорию лиц, которым запрещено выезжать из Украины из-за военного состояния, прибыли в пункт пропуска "Грушев", что на Львовщине. Один из них был вооружен.

Нарушители приехали на границу внедорожником, за рулем которого находился 32-летний мужчина, а пассажиром был его 56-летний отец.

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По данным ГНСУ, водитель предоставил пограничникам расписку о пребывании на специальном военном учете.

Когда выяснилось, что документ просрочен, его владелец достал удостоверение работника одной из прокуратур Киева. Впоследствии среди вещей путешественников пограничники с офицером внутренней безопасности обнаружили три пистолета и более 100 патронов к ним,

– говорят пограничники.

Также у мужчины были разные ювелирные изделия (83 штуки), 15 коллекционных монет, а также денежные средства в сумме около 40 тысяч долларов.

Однако пограничники отказали указанным лицам на выезде из Украины. Решается вопрос о возбуждении уголовного производства за незаконное обращение с оружием. Сотрудники таможни составят протокол о нарушении таможенных правил.

Напомним, что на период действия правового режима военного положения мужчинам – гражданам Украины в возрасте от 18 до 60 лет, кроме определенных исключений, ограничен выезд за пределы Украины.