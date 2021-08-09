Вопрос информационного поля – сферы безопасности, – Кремень о новых языковых нормах
Источник:24 канал
В условиях гибридной войны увеличение доли украиноязычного контента на телеканалах – чрезвычайно важно. Все потому, что вопросы информационного поля это вопросы сферы безопасности.
Об этом заявил языковой омбудсмен Тарас Кремень в программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале. Как он заметил, если в Украине не предложат действенного механизма и соответствующих санкционных действий в отношении нарушителей языкового законодательства, то количество таких случаев будет только увеличиваться.
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Вопрос является стратегически важным
По словам Кремня, в условиях гибридной войны такие сценарии активно разрабатывают те, кто хочет продолжать засилье нарушений в украинском информационном пространстве.
Поэтому этот вопрос является стратегически важным и его никак нельзя исключать.
Понятно, что вопрос информационного поля – это вопрос информационной политики, сферы безопасности,
– отметил омбудсмен.
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Интервью с Тарасом Кременем читайте 10 августа на 24 канале. Не пропустите!
Что этому предшествовало
- В Украине 16 июля вступили в силу новые нормы по использованию украинского языка. Благодаря этому государственного языка в публичной сфере станет больше.
- Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что отказ отдельных телеканалов от трансляции сериалов и фильмов на украинском языке вызван экономическим аспектом.
- Нацкомиссия по стандартам государственного языка начала выдавать первые сертификаты об уровне владения украинским языком претендентам на должности государственных служащих, которые успешно сдали экзамен.
Как расширили языковой закон в Украине / Инфографика 24 канала