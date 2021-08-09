Вопрос информационного поля – сферы безопасности, – Кремень о новых языковых нормах

В условиях гибридной войны увеличение доли украиноязычного контента на телеканалах – чрезвычайно важно. Все потому, что вопросы информационного поля это вопросы сферы безопасности.

Об этом заявил языковой омбудсмен Тарас Кремень в программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале. Как он заметил, если в Украине не предложат действенного механизма и соответствующих санкционных действий в отношении нарушителей языкового законодательства, то количество таких случаев будет только увеличиваться.

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Вопрос является стратегически важным

По словам Кремня, в условиях гибридной войны такие сценарии активно разрабатывают те, кто хочет продолжать засилье нарушений в украинском информационном пространстве.

Поэтому этот вопрос является стратегически важным и его никак нельзя исключать.

Понятно, что вопрос информационного поля – это вопрос информационной политики, сферы безопасности,

– отметил омбудсмен.

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Интервью с Тарасом Кременем читайте 10 августа на 24 канале. Не пропустите!

Что этому предшествовало

В Украине 16 июля вступили в силу новые нормы по использованию украинского языка. Благодаря этому государственного языка в публичной сфере станет больше.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что отказ отдельных телеканалов от трансляции сериалов и фильмов на украинском языке вызван экономическим аспектом.

Нацкомиссия по стандартам государственного языка начала выдавать первые сертификаты об уровне владения украинским языком претендентам на должности государственных служащих, которые успешно сдали экзамен.



Как расширили языковой закон в Украине / Инфографика 24 канала