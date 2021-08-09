Про це заявив мовний омбудсмен Тарас Кремінь у програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі. Як він зауважив, якщо в Україні не запропонують дієвого механізму і відповідних санкційних дій щодо порушників мовного законодавства, то кількість таких випадків лише збільшуватиметься.

Варто прочитати Путін не дозволить святкувати Незалежність так, як хочемо, – інтерв'ю Клімкіна про смерть Шишова

Питання є стратегічно важливим

За словами Кременя, в умовах гібридної війни такі сценарії активно розробляють ті, хто хоче продовжувати засилля порушень в українському інформаційному просторі.

Тому це питання є стратегічно важливим і його ніяк не можна виключати.

Зрозуміло, що питання інформаційного поля – це питання інформаційної політики, безпекове,

– наголосив омбудсмен.

До теми Питання не лише мови, а й економіки, – Ткаченко про російськомовні серіали в Україні

Інтерв'ю з Тарасом Кременем читайте 10 серпня на 24 каналі. Не пропустіть!

Що цьому передувало

В Україні 16 липня набули чинності нові норми щодо використання української. Завдяки цьому державної мови у публічній сфері побільшає.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що відмова окремих телеканалів від трансляції серіалів та фільмів українською мовою спричинена економічним аспектом.

Нацкомісія зі стандартів державної мови почала видавати перші сертифікати про рівень володіння української мовою претендентам на посади державних службовців, які успішно склали іспит.



Як розширили мовний закон в Україні / Інфографіка 24 каналу