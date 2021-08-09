Про це заявив мовний омбудсмен Тарас Кремінь у програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі. Як він зауважив, якщо в Україні не запропонують дієвого механізму і відповідних санкційних дій щодо порушників мовного законодавства, то кількість таких випадків лише збільшуватиметься.
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Питання є стратегічно важливим
За словами Кременя, в умовах гібридної війни такі сценарії активно розробляють ті, хто хоче продовжувати засилля порушень в українському інформаційному просторі.
Тому це питання є стратегічно важливим і його ніяк не можна виключати.
Зрозуміло, що питання інформаційного поля – це питання інформаційної політики, безпекове,
– наголосив омбудсмен.
До теми Питання не лише мови, а й економіки, – Ткаченко про російськомовні серіали в Україні
Інтерв'ю з Тарасом Кременем читайте 10 серпня на 24 каналі. Не пропустіть!
Що цьому передувало
- В Україні 16 липня набули чинності нові норми щодо використання української. Завдяки цьому державної мови у публічній сфері побільшає.
- Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що відмова окремих телеканалів від трансляції серіалів та фільмів українською мовою спричинена економічним аспектом.
- Нацкомісія зі стандартів державної мови почала видавати перші сертифікати про рівень володіння української мовою претендентам на посади державних службовців, які успішно склали іспит.