Вопрос к офису генпрокурора, – Вениславский о посадках, которые обещал Зеленский

От Владимира Зеленского украинцы ждали громких посадок, которые он обещал во время предвыборной кампании. То, что этого до сих пор не произошло – комплексная проблема, которая связана с качеством досудебного расследования в целом.

Поэтому этот вопрос нужно задать и Офису генерального прокурора. Такое мнение в эфире программы Екатерины Соляр "Перекрестный допрос" на 24 канале высказал депутат от "Слуги народа" и представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский.

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Вениславский ответил, почему нет обещанных Зеленским посадок

Он рассказал, что глава государства на всех совещаниях призывает руководителей правоохранительных органов обеспечить реализацию тех предвыборных обещаний, которые были даны и "Слугой народа", и как кандидатом Зеленским. Речь идет о том, что чиновники будут сидеть.

Но это вопрос к Офису генерального прокурора – почему нет направления дел в суд по резонансным чиновникам,

– отметил нардеп.

И добавил, что остается ожидать, что ситуация исправится и в ближайшее время мы сможем наблюдать эти громкие посадки.

По словам Вениславского, в этом вопросе хотелось, чтобы Высший антикоррупционный суд давал более ожидаемые для общества и власти результаты. Но он находится в той системе координат, которую ему подготовили органы досудебного расследования.

"Когда мы говорим о результатах рассмотрения материалов уголовного производства, которые уже переданы в суд, то качество, законность, допустимость собранных доказательств существенно влияет на деятельность Высшего анткорсуда в процессе рассмотрения", – пояснил он.

Поэтому надо также больше внимания уделять профессиональному проведению досудебного расследования по поводу тех уголовных производств, которые затем рассматривает Высший антикоррупционный суд.

Зеленский обещал громкие посадки: коротко