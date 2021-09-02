Вопрос к офису генпрокурора, – Вениславский о посадках, которые обещал Зеленский
Источник:24 канал
От Владимира Зеленского украинцы ждали громких посадок, которые он обещал во время предвыборной кампании. То, что этого до сих пор не произошло – комплексная проблема, которая связана с качеством досудебного расследования в целом.
Поэтому этот вопрос нужно задать и Офису генерального прокурора. Такое мнение в эфире программы Екатерины Соляр "Перекрестный допрос" на 24 канале высказал депутат от "Слуги народа" и представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский.
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Вениславский ответил, почему нет обещанных Зеленским посадок
Он рассказал, что глава государства на всех совещаниях призывает руководителей правоохранительных органов обеспечить реализацию тех предвыборных обещаний, которые были даны и "Слугой народа", и как кандидатом Зеленским. Речь идет о том, что чиновники будут сидеть.
Но это вопрос к Офису генерального прокурора – почему нет направления дел в суд по резонансным чиновникам,
– отметил нардеп.
И добавил, что остается ожидать, что ситуация исправится и в ближайшее время мы сможем наблюдать эти громкие посадки.
По словам Вениславского, в этом вопросе хотелось, чтобы Высший антикоррупционный суд давал более ожидаемые для общества и власти результаты. Но он находится в той системе координат, которую ему подготовили органы досудебного расследования.
"Когда мы говорим о результатах рассмотрения материалов уголовного производства, которые уже переданы в суд, то качество, законность, допустимость собранных доказательств существенно влияет на деятельность Высшего анткорсуда в процессе рассмотрения", – пояснил он.
Поэтому надо также больше внимания уделять профессиональному проведению досудебного расследования по поводу тех уголовных производств, которые затем рассматривает Высший антикоррупционный суд.
Зеленский обещал громкие посадки: коротко
- Кандидат в президенты Владимир Зеленский пообещал как можно строже наказать коррупционеров. Он даже заявил, что уйдет с должности, если в его окружении найдут топкоррупционера.
- Он анонсировал нулевую толерантность к коррупции. "Цель: не брать, не давать, а кто не понял – сажать", – говорилось в его предвыборной программе.
- Одним из громких лозунгов, которым запомнился Зеленский во время президентских выборов стало "Весна придет – сажать будем".