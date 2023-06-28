"Вопрос национальной безопасности": бизнес вышел с манифестом в защиту 42 статьи Конституции

42 украинских компании в день Конституции обратились к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом защитить 42 статью Основного закона. Предприниматели требуют остановить накрывшую Украину волну коррупции и рейдерских атак.

Представители украинских компаний подчеркивают, что "произвол оборотней в погонах и судейских мантиях перешел все границы". Как отмечается в документе, во время войны это больше, чем преступление.

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"Координированные коррупционерами рейдерские атаки подрывают обороноспособность государства, поскольку ВСУ финансируются с налогов предприятий. Это вопрос национальной безопасности. Незаконное давление на владельцев предприятий со стороны коррупционеров уже повлекло вторую волну эмиграции промышленного бизнеса за границу. Это потеря рабочих мест навсегда", – говорится в манифесте.

Подписанты манифеста готовы предоставить конкретные фамилии координаторов и исполнителей, оказывающих давление на бизнес. Как один из шагов к решению проблемы, предприниматели объявили о намерении сформировать публичный реестр рейдеров, включающий "зашкварных" силовиков и судей.

Кроме того, бизнес обратился к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с инициативой на время военного положения законодательно запретить использование государственных силовых структур в корпоративных спорах, не касающихся национальной безопасности. Также предлагается запретить обыски и другие формы "маски-шоу", если предприятие готово добровольно предоставить любые документы, необходимые следователям. К судьям, черным нотариусам и регистраторам, незаконность решений которых доведена в судах высших инстанций, должна применяться упрощенная процедура привлечения к ответственности.

42 статья Конституции провозглашает: "Каждый имеет право на предпринимательскую деятельность, не запрещенную законом. Предпринимательская деятельность депутатов, должностных и служебных лиц органов государственной власти и органов местного самоуправления ограничивается законом. Государство обеспечивает защиту конкуренции в предпринимательской деятельности".

С полным перечнем предпринимателей, подписавших манифест, можно ознакомиться по ссылке.