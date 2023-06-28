Представники українських компаній наголошують, що "свавілля перевертнів у погонах та суддівських мантіях перейшло всі межі". Як зазначається у документі, у час війни це більше, ніж злочин.

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"Координовані корупціонерами рейдерські атаки підривають обороноздатність держави, оскільки ЗСУ фінансується з податків підприємств. Це питання національної безпеки. Незаконний тиск на власників підприємств з боку корупціонерів вже спричинив другу хвилю еміграції промислового бізнесу за кордон. Це втрата робочих місць назавжди", – говориться у маніфесті.

Підписанти маніфесту готові надати конкретні прізвища координаторів та виконавців, які здійснюють тиск на бізнес. Як один з кроків щодо розв'язання проблеми, підприємці оголосили про намір сформувати публічний реєстр рейдерів, який включатиме "зашкварних" силовиків та суддів.

Крім того, бізнес звернувся до Президента України Володимира Зеленського з ініціативою на час воєнного стану законодавчо заборонити використання державних силових структур у корпоративних спорах, які не стосуються національної безпеки. Також пропонується заборонити обшуки та інші форми "маски-шоу", якщо підприємство готове добровільно надати будь-які документи, необхідні слідчим. До суддів, чорних нотаріусів та реєстраторів, незаконність рішень яких доведена у судах вищих інстанцій, має застосовуватись спрощена процедура притягнення до відповідальності.

Зверніть увагу! 42 стаття Конституції проголошує: "Кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом. Підприємницька діяльність депутатів, посадових і службових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування обмежується законом. Держава забезпечує захист конкуренції у підприємницькій діяльності».

З повним переліком підприємців, які підписали маніфест, можна ознайомитися за посиланням.