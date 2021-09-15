Вопрос переписи населения перезрел в Украине, – демограф Гладун

Перепись населения в Украине планируют провести в 2023 году, но скоро начнется подготовка. Обычно к переписи начинают готовиться за 5 лет.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал заместитель директора Института демографии и социальных исследований имени Михаила Птухи НАНУ Александр Гладун. Он отметил, что хоть в 2019 году тогдашний министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет провел так называемую электронную перепись, но это было неметодологически.

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"Юридически переписи населения не было. То есть Госстат в 2019 году провел пробную перепись населения по своей методологии и технологии в части Оболонского района Киева и в части сельской местности Киевской области и готовился провести перепись населения в 2020 году", – отметил Гладун.

По его словам, Дубилет начал говорить об электронной переписи населения и по сути сорвал проведение привычной переписи.

Почему есть скепсис к переписи

Гладун сказал, что не может объяснить, почему правительство выбрало именно этот год, но к этому уже готовятся в Украине.

У меня есть скепсис по 23 году, но я бы хотел ошибиться, потому что вопрос переписи населения уже перезрел в Украине,

– подчеркнул демограф.

Он отметил, что считать население в 2008 году решила еще Юлия Тимошенко. Впоследствии едва ли не каждый год это переносили.

"Постоянно правительство говорит, что не хватает денег. Поэтому я так скептически отношусь, потому что есть такой негативный опыт у нас в Украине", – добавил Гладун.

Как изменилась перепись населения в Украине

Демограф рассказал, что будут внедрять новейшие технологии. Их адаптировали и проверяли во время пробной переписи населения по классической технологии.

Совершенствование будет в методах сбора информации. Вопросы, как пояснил Гладун, которые будут задавать, есть в международных рекомендациях и в законе Украины о всеукраинской переписи населения, поэтому государство не может выйти за рамки документов.

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"Что касается технологий сбора, то с 2001 года он был на бумажных носителях. То есть на каждого человека был специальный бланк, где фиксировали ответы на вопросы. После этого бланк проходил оптическое считывание, распознавание информации, перевод ее в цифровой формат, контроль, а потом уже шла обработка", – пояснил демограф.

Люди смогут самостоятельно участвовать в переписи

По его словам, сейчас будут использовать планшеты. Переписчик будет приходить и непосредственно вводить информацию, она сразу будет контролироваться. Это существенно сокращает период обработки и контроля информации.

"Второй момент с новыми технологиями – это то, что человек может самостоятельно ответить на вопрос путем подключения к специальному сайту через интернет", – сказал Гладун.

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Он добавил, что во время пробной переписи эта технология не очень сработала. Госстат объясняет, что это потому, потому что надо было подтвердить личность цифровой подписью. Сейчас разрабатывают технологию, чтобы человек подтвердил личность через мобильный телефон.

Перепись населения в Украине: что известно