Вопрос сложный для всех стран: Украина должна разработать свою формулу сокращения выбросов

Вопрос сокращения выбросов парниковых газов и его финансирования сложный для всех стран мира, а для Украины тем более, поскольку это развивающаяся страна. Украина должна разработать собственную формулу сокращения выбросов. Цели по сокращению выбросов можно достичь только при полной консолидации позиций внутри страны.

Такое мнение высказал Хорст Визингер, президент консалтинговой компании Horst Wiesinger Consulting (Австрия), глава наблюдательного совета GMK Center, выступая на международном форуме "Декарбонизация стальной индустрии: вызов для Украины", генеральным партнером которого стал Метинвест.

В частности, он отметил, что необходимость комплексных мер по защите окружающей среды в Европе осознали не сейчас, а еще 50 лет назад.

Сбор экологических данных о промышленном производстве стал первым этапом. В результате в 1996 году была принята Директива о комплексном предотвращении и контроле загрязнения. В 2015 году было подписано Парижское соглашение об изменении климата. А совсем недавно была принята программа European Green Deal – стратегия ЕС по достижению климатически нейтральной экономики до 2050 года.

Этой амбициозной цели можно достичь лишь в случае взаимодействия правительств и компаний. Безуглеродные технологии, представленные преимущественно индивидуальными решениями и исследовательскими проектами, находятся на начальной стадии. В сталелитейной промышленности первой волны передовых технологий в промышленных масштабах можно ожидать не ранее 2035 года,

– сообщил Хорст Визингер.

Финансирование декарбонизации, которое потребует огромных инвестиций, является ключевой проблемой для сталелитейной отрасли. При этом ЕС готов частично компенсировать эти расходы в рамках Green Deal, поскольку понимает, что реализация такого глобального проекта невозможна без государственной поддержки.

"Также очевидно, что декарбонизация увеличит стоимость производства и, как следствие, приведет к потере конкурентоспособности европейскими производителями стали. Чтобы решить эту проблему, ЕС намерен ввести пограничный налог на углерод (CBAM)", – добавил Хорст Визингер.

– специальный налог на более дешевый импорт из стран с менее строгими стандартами по выбросам СО2.

Вопрос декарбонизации сложный для всех стран мира, а для Украины, как развивающейся страны, тем более.

Политика промышленной декарбонизации была начата в ЕС еще в 2000 году, когда впервые был представлен проект системы торговли выбросами ETS. Это значит, что у европейской промышленности было 20 лет на адаптацию. Другие страны должны разработать собственные формулы декарбонизации,

– резюмировал Хорст Визингер.

Глава наблюдательного совета GMK Center подчеркнул, что их реализация может длиться десятилетия и быть болезненной для экономики.

Важно то, что в конце прошлого года представители стран-членов ЕС договорились сократить выбросы парниковых газов на территории Альянса на 55% к 2030 году в рамках European Green Deal.

Также Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины предложило определить сокращение выбросов парниковых газов до 35% к 2030 году – на 65% от уровня 1990 года, тогда как бизнес оценивает потенциал сокращения выбросов парниковых газов в Украине до 40 – 45% к 2030 году.