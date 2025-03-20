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24 Канал Новости Украины Вопрос собственности не обсуждали: Зеленский рассказал о разговоре с Трампом о ЗАЭС
20 марта, 16:25
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Вопрос собственности не обсуждали: Зеленский рассказал о разговоре с Трампом о ЗАЭС

Маргарита Волошина

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил со своим американским коллегой Дональдом Трампом вопрос Запорожской атомной электростанции, которая сейчас находится под контролем россиян.

Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере по итогам переговоров в четверг, 20 марта, сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис Президента Украины.

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Что заявил Зеленский о ЗАЭС

Украинский президент подчеркнул, что Запорожская АЭС принадлежит Украине, как и все атомные электростанции, расположенные в стране, отметив, что это признают все международные организации, в частности Международное агентство по атомной энергии.

Президент Трамп спросил меня, что вы думаете о станции, я ему сказал, что если она не будет украинская, работать она ни на кого не будет, это незаконно. Он не сможет. И мы не можем просто распоряжаться этой станцией, потому что она государственная,
– заявил Зеленский.

По его словам, Киев готов обсуждать возможности инвестиций в украинские станции и модернизацию соответствующих объектов. В то же время добавил, что вопрос собственности по Запорожской и другим АЭС с Дональдом Трампом он не обсуждал.