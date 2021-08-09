Вопрос вступления Украины в НАТО уже решен в принципе, – посол Великобритании

Мелинда Симмонс заявила, что государства НАТО поддерживают стремление Украины вступить в Альянс. Однако для этого Киев должен выполнить много работы по институциональным реформам.

Украина должна много сделать для членства в НАТО, – Симмонс

Задача дипломата состоит в том, чтобы вести диалог с Украиной, поддерживать и помогать ей на пути к членству в НАТО. Об этом госпожа посол Великобритании заявила в интервью.

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Можно сказать, что вопрос о том, может ли Украина присоединиться, уже решен в принципе. Вопрос в том, что для этого нужно,

– объяснила Симмонс.

Она отметила, что разговоры об этом с украинской стороной "происходят регулярно, а сдвигов нет".

Необходима реформа в сфере обороны

По словам Симмонс, относительно участия Украины в операциях НАТО "все замечательно, и прогресс очевиден". В то же время в институциональных реформах, которых требует членство, остается много работы. Одна из них – реформа в сфере обороны.

"Я последовательно и везде подчеркиваю: воевать на фронте очень важно, но так же важно иметь надежную систему поддержки в тылу. И здесь должен быть какой-то прогресс", – подчеркнула госпожа посол.

Дипломат отметила, что статус "Партнера расширенных возможностей" и ПДЧ четко отмечают, что в судебной реформе и реформе сектора безопасности также должен быть прогресс.