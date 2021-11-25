Вопрос Зеленскому: журналист 24 канала предлагает присоединиться к пресс-марафону президента

25 ноября 2021 , 20:04
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Источник:

24 канал

Владимир Зеленский 26 ноября примет участие в пресс-марафоне, посвященном экватору его каденции. На пресс-конференцию пригласили журналиста 24 канала Артема Овдиенко, он будет иметь возможность задать президенту один вопрос и просит помочь его выбрать.

Всего на пресс-конференции будут находиться представители 30 всеукраинских и международных СМИ. Вопросов к президенту будет всего 30. Артем Овдиенко просит помочь с выбором вопроса, который действительно волнует украинцев больше всего.

Обратите внимание Экватор президентского срока: Зеленский собирает пресс-марафон

Журналист и ведущий 24 канала призвал украинцев в комментариях к видео на ютубе или в фейсбуке написать, чтобы они хотели спросить у Владимира Зеленского больше всего.

Артем Овдиенко пообещал обратить внимание на все комментарии. В то же время те, которые больше всего будут повторяться, возьмет на вооружение к пресс-марафону, который состоится в пятницу, 26 ноября.

Овдиенко попросил выбрать самый важный вопрос к президенту: смотрите видео

Зеленский собирает пресс-марафон: коротко

  • В Офисе Президента 25 ноября сообщили о предстоящей встрече Владимира Зеленского с журналистами, на которую пригласили журналистов из 30 СМИ.
  • В то же время количество присутствующих на мероприятии ограничили, учитывая ситуацию с COVID-19 в Украине, а также из опыта предыдущих пресс-марафонов.
  • Пресс-марафон начнется 26 ноября в 12:00 и продлится до 15:00.
  • С президентом будут говорить, в частности, о проведении реформ в Украине, ситуации на Востоке и достижении мира.
Автор: Жанна Клименко