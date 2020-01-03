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      Вопрос Крыма надо поднять в нормандском и минском форматах, – эксперт

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      Какая стратегия относительно Крыма будет эффективной? / gettyimages.com

      В нормандском формате нужно менять формулировку – восстановление суверенитета Украины над аннексированными территориями – Крымом и Донбассом. Нас вынудили разделить эти вопросы, а их надо подавать комплексно.

      Такое мнение 24 каналу высказал сопредседатель ГИ "Правое дело" Дмитрий Снегирев.

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      Восстановление суверенитета Украины над оккупированными территориями нельзя разделять на Крым и Донбасс. Это была ключевая ошибка Порошенко. Подход должен быть глобальным,
      – считает Снегирев.

      Эксперт убежден, что нужно расширить рамки вопросов, которые обсуждаются в нормандском формате. К примеру, напоминает Снегирев, газовые вопросы не являются предметом обсуждения нормандского формата. Но в Париже об этом говорили.

      "На парижской встрече Россия подняла вопрос газовых контрактов с Украиной. Это стратегическая ошибка Кремля. Путин дал понять, что возможности нормандского формата могут быть расширенными", – отмечает эксперт.

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      9 декабря в Париже состоялась встреча лидеров в нормандском формате. Об оккупированном полуострове там не говорили. Президент Зеленский заявил, что готовился предметно и очень хотел обсуждать вопрос Крыма. Зеленский объяснил, почему не говорил с Путиным о Крыме во время нормандского саммита. Однако обстоятельства переговоров с Путиным не позволили поднять эту тему. К вопросу Крыма, по словам Зеленского, просто не дошли.

      Дмитрий Снегирев отмечает: нормандский формат – не определенный алгоритм действий, где четко закреплены пункты для обсуждения. Перечень вопросов может быть шире. Так же, как минские соглашения – не константа. По его словам, в работе Трехсторонней контактной группы в Минске один из ключевых вопросов – возвращение пленных.

      Украина в Минске должна поднять вопрос освобождения политических заложников, заключенных в Крыму. Никто нам этого не может запретить. Надо продуцировать собственные идеи и видения. Мы должны ставить России дипломатические ловушки, а не наоборот. Надо предложить другую риторику и относительно минских соглашений и возвращения оккупированного Крыма,
      – подчеркнул Дмитрий Снегирев.

      Как произошла аннексия Крыма? Россия начала захватывать полуостров 20 февраля 2014 года. В то время в Украине продолжался Майдан, однако Виктор Янукович еще оставался официальным президентом. В конце февраля Россия начала перебрасывать на территорию Крыма своих военных в форме без опознавательных знаков. Параллельно появилась группировка российских "казаков", которые действовали под прикрытием "самообороны Крыма".

      16 марта 2014 года в Крыму Россия провела "референдум" о присоединении полуострова к РФ. Он был незаконным, а результаты – сфальсифицированы. "Референдум" не признали ни Украина, ни цивилизованный мир. Но Кремль считает его основанием для "присоединения" полуострова к России. Украина на тот момент не имела ресурсов, чтобы помешать аннексии Крыма.

      Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба считает, что Украине нужен международный формат вроде нормандского, на котором будет обсуждаться аннексия Крыма Россией. Кулеба настаивает на запуске более креативного формата, похожего на нормандский. В то же время, вице-премьер отметил, что Украина понимает, что Россия будет выступать против таких инициатив.

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Аннексия Крыма Война на Донбассе Минские договоренности Нормандский формат
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