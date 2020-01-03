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      Питання Криму треба підняти в нормандському і мінському форматах, – експерт

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      Яка стратегія щодо Криму буде ефективною? / gettyimages.com

      У нормандському форматі потрібно міняти формулювання – відновлення суверенітету України над анексованими територіями – Кримом і Донбасом. Нас змусили розділити ці питання, а їх треба подавати комплексно.

      Таку думку 24 каналу висловив співголова ГІ "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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      Відновлення суверенітету України над окупованими територіями не можна розділяти на Крим і Донбас. Це була ключова помилка Порошенка. Підхід має бути глобальним,
      – вважає Снєгирьов.

      Експерт переконаний, що треба розширити рамки питань, які обговорюються в нормандському форматі. Приміром, нагадує Снєгирьов, газові питання не є предметом обговорення нормандського формату. Але в Парижі про це говорили.

      "На паризькій зустрічі Росія підняла питання газових контрактів з Україною. Це стратегічна помилка Кремля. Путін дав зрозуміти, що можливості нормандського формату можуть бути розширеними", – наголошує експерт.

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      9 грудня у Парижі відбулась зустріч лідерів у нормандському форматі. Про окупований півострів там не говорили. Президент Зеленський заявив, що готувався предметно і дуже хотів обговорювати питання Криму Зеленський пояснив, чому не говорив з Путіним про Крим під час нормандського саміту. Однак обставини переговорів з Путіним не дозволили підняти цю тему. До питання Криму, за словами Зеленського, просто не дійшли.

      Дмитро Снєгирьов зазначає: нормандський формат – не певний алгоритм дій, де чітко закріплені пункти для обговорення. Перелік питань може бути ширшим. Так само, як мінські угоди – не константа. За його словами, в роботі Трьохсторонньої контактної групи в Мінську одне з ключових питань – повернення полонених.

      Україна в Мінську повинна підняти питання звільнення політичних заручників, ув’язнених у Криму. Ніхто нам цього не може заборонити. Треба продукувати власні ідеї і бачення. Ми маємо ставити Росії дипломатичні пастки, а не навпаки. Треба запропонувати іншу риторику і щодо мінських угод і повернення окупованого Криму,
      – підкреслив Дмитро Снєгирьов.

      Як відбулася анексія Криму? Росія почала захоплювати півострів 20 лютого 2014 року. У цей час в Україні тривав Майдан, проте Віктор Янукович ще залишався офіційним президентом. У кінці лютого Росія почала перекидати на територію Криму своїх військових у формі без розпізнавальних знаків. Паралельно з'явилося угруповання з російських "казаків", які діяли під прикриттям "самооборони Криму".

      16 березня 2014 року в Криму Росія провела "референдум" про приєднання півострова до РФ. Він був незаконним, а результати – сфальсифіковані. "Референдум" не визнали ні Україна, ні цивілізований світ. Але Кремль вважає його підставою для "приєднання" півострова до Росії. Україна на той момент не мала ресурсів, щоб завадити анексії Криму.

      Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба вважає, що Україні потрібен міжнародний формат на кшталт нормандського, на якому обговорюватиметься анексія Криму Росією. Кулеба наполягає на запуску креативнішого формату, схожого на нормандський. Водночас, віце-прем'єр зазначив, що Україна розуміє, що Росія виступатиме проти таких ініціатив.

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Анексія Криму Війна на Донбасі Нормандський формат Мінські домовленості
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