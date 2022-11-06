Потому что с языка начинается народ, – переселенка с Черниговщины о важности общения на украинском

Многие считают, что языковой вопрос в Украине пока не актуален, ведь идет полномасштабная война. Однако сейчас как никогда нужно не только знать, но и уважать родной язык.

Так считает переселенка с Черниговщины Надежда Майстренко. Об этом она рассказала 24 каналу в эксклюзивном интервью в рамках проекта СВОИ.

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Надежда считает, что родной язык должен знать каждый украинец

Надежда делится, что когда она училась в Харькове, то над ней часто насмехались из-за того, что она общается на украинском. Она добавляет, что с ними даже учился парень, который, хоть и был украинцем, не знал родного языка.

Для нее это было очень странно. Женщина не понимает, как можно жить в Украине и не знать государственный язык.

Надежда признается, что было время, когда она стеснялась того, что говорит по-украински, однако принципиально не переходила на русский. Она объясняет, что ни в коем случае нельзя уничтожать язык, ведь именно с него начинается народ.

Мы не только должны знать украинский язык, но и уважать его, показывать другим людям, что это – отдельный и самобытный язык, он чистый и красивый,

– замечает Надежда.

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Данилов заявил, что русский язык должен исчезнуть из Украины

Секретарь СНБО Алексей Данилов высказался, что, по его мнению, русский язык должен исчезнуть с территории Украины как элемент враждебной пропаганды. Он считает, что двумя государственными языками в стране должен быть украинский и английский.

По словам секретаря СНБО, общаться на русском, когда в стране продолжается полномасштабная война и Россия совершает геноцид над десятками тысяч украинцев, просто недопустимо. Кроме того, Данилов упрекнул "специалистов", которые коммуницируют со своей аудиторией на русском в эфирах.

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