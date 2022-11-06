Так вважає переселенка з Чернігівщини Надія Майстренко. Про це вона розповіла 24 каналу в ексклюзивному інтерв'ю у рамках проєкту СВОЇ.
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Надія вважає, що рідну мову повинен знати кожен українець
Надія ділиться, що коли вона навчалася у Харкові, то з неї часто насміхалися через те, що вона спілкується українською. Вона додає, що з ними навіть вчився хлопець, який, хоч і був українцем, однак не знав рідної мови.
Для неї це було дуже дивно. Жінка не розуміє, як можна жити в Україні й не знати державної мови.
Надія зізнається, що був час, коли вона соромилася того, що розмовляє українською, однак принципово не переходила на російську. Вона пояснює, що ні в якому разі не можна знищувати мову, адже саме з неї починається народ.
Ми не тільки повинні знати українську мову, але й поважати її, показувати іншим людям, що це – окрема і самобутня мова, вона чиста і гарна,
– зауважує Надія.
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Данілов заявив, що російська мова має зникнути з України
Секретар РНБО Олексій Данілов висловився, що, на його думку, російська мова має зникнути з території України як елемент ворожої пропаганди. Він вважає, що двома державними мовами в країні мають бути українська та англійська мови.
За словами секретаря РНБО, спілкуватися російською, коли в країні триває повномасштабна війна і Росія чинить геноцид над десятками тисяч українців, просто неприпустимо. Крім того, Данілов дорікнув "фахівцям", що комунікують зі своєю аудиторією російською в ефірах.
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