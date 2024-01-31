Vorex заблокировал в АМКУ тендеры "Укргазвидобування" на закупку труб на 1,4 миллиарда гривен

Компания Vorex, которая поставляет стальные трубы производителей из Китая, подала в Антимонопольный комитет Украины жалобу на государственную компанию "Укргазвидобування".

Жалоба касается условий проведения 4 тендеров на закупку стальных труб для добычи газа на общую сумму 1,4 миллиарда гривен.

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Об этом говорится в решениях Антимонопольного комитета Украины, которые были опубликованы на страницах соответствующих тендеров на сайте Prozorro.

Компания Vorex подала жалобу на "Укргазвидобування"

В связи с этим проведение всех 4 тендеров аукционов, начало которых было запланировано на 30 января, было заблокировано.

Все 4 аукциона были объявлены 18 января 2024 года, конечный срок подачи тендерных предложений – 29 января. Однако именно в этот день АМКУ решил принять жалобу китайского посредника к рассмотрению, в которой поставщик китайских труб требует от "Укргазвидобування" увеличить сроки поставки продукции с 90 – 120 дней до минимум 180 дней, а в идеале – до 240 дней.

Поставщик китайской продукции жалуется, что "не будет иметь возможности выполнить условия тендерной документации в этой части и осуществить поставку товара из Китая в течение 90 – 120 дней с момента заключения договора".

Кстати, аналогичная продукция производится в странах Европы и Украине, а не только в КНР, поэтому УГВ может получить оттуда трубную продукцию,

– отмечает издание.

Ответ "Укргазвидобування"

В то же время "Укргазвидобування", отвечая на жалобу Vorex, сообщает АМКУ, что потребность в закупке труб на 2024 год рассчитана в соответствии с планами бурения и поставки по действующим договорам.

Таким образом, отмечая срок поставки 90 дней, УГВ исходит исключительно из производственных потребностей общества, а именно: обеспечение бесперебойности производственного процесса и предупреждение простоя буровых станков, что непосредственно влияет на добычу природного газа, который обеспечивает энергонезависимость нашей страны,

– сказано в документе.

Как отмечает УГВ, госкомпания самостоятельно определяет сроки согласно законам Украины: "Заказчик самостоятельно отмечает в тендерной документации сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг)".

Кроме того, "Укргазвидобування" отметило, что китайский посредник Vorex "сознательно старается ввести в заблуждение в пользу собственных интересов, поскольку в процедурах закупки со сроками поставки 60 – 90 – 120 календарных дней, объявленных за период 2023 года, приняло участие в среднем 2 – 3 участника, в том числе компания Vorex".

Также УГВ сообщило АМКУ, что 17 ноября 2023 года в рамках подготовки январских тендеров запустило мониторинг рынка с подробным описанием условий закупки, в том числе сроков поставки, чтобы получить информацию от потенциальных поставщиков товара, в том числе и от Vorex.

Компания Vorex проигнорировала запрос УГВ и не предоставила свое предложение с указанием условий, на которых она готова принять участие в данной закупке,

– констатирует государственная компания.

Кроме этого, УГВ дополнительно сообщило АМКУ, что в прошлом году Vorex приняла участие в четырех тендерах с короткими сроками поставки – от 60 до 120 календарных дней, то есть китайский посредник тогда соглашался со сжатыми сроками поставки продукции.

"Учитывая вышеизложенное, считаем, что жалоба VOREX LLC является безосновательной и такой, что не подлежит удовлетворению", – подчеркивается в ответе "Укргазвидобування".