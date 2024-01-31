Скарга стосується умов проведення 4 тендерів на закупівлю сталевих труб для видобутку газу на загальну суму 1,4 мільярда гривень.

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Про це йдеться в рішеннях Антимонопольного комітету України, які були опубліковані на сторінках відповідних тендерів на сайті Prozorro.

Компанія Vorex подала скаргу на "Укргазвидобування"

У зв’язку з цим проведення усіх 4 тендерів аукціонів, початок яких було заплановано на 30 січня, було заблоковане.

Усі 4 аукціони були оголошені 18 січня 2024, кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 29 січня. Однак саме цього дня АМКУ вирішив прийняти скаргу китайського посередника до розгляду, у якій постачальник китайських труб вимагає від "Укргазвидобування" збільшити строки постачання продукції з 90 – 120 днів до мінімум 180 днів, а в ідеалі – до 240 днів.

Постачальник китайської продукції скаржиться, що "не матиме можливості виконати умови тендерної документації в цій частині та здійснити поставку товару з Китаю протягом 90 – 120 днів з моменту укладання договору".

До речі, аналогічна продукція виробляється в країнах Європи та Україні, а не тільки у КНР, тому УГВ може отримати звідти трубну продукцію,

– зазначає видання.

Відповідь "Укргазвидобування"

Водночас "Укргазвидобування", відповідаючи на скаргу Vorex, повідомляє АМКУ, що потреба в закупівлі труб на 2024 рік розрахована відповідно до планів буріння та поставки за чинними договорами.

Таким чином, зазначаючи строк поставки 90 днів, УГВ виходить виключно з виробничих потреб товариства, а саме: забезпечення безперебійності виробничого процесу та попередження простою бурових верстатів, що безпосередньо впливає на видобуток природного газу, який забезпечує енергонезалежність нашої країни,

– сказано в документі.

Як зазначає УГВ, держкомпанія самостійно визначає строки згідно з законами України: "Замовник самостійно зазначає в тендерній документації строки поставки товарів (виконання робіт, надання послуг)".

Крім того, "Укргазвидобування" зауважило, що китайський посередник Vorex "свідомо старається ввести в оману на користь власних інтересів, оскільки у процедурах закупівлі з термінами поставки 60 – 90 – 120 календарних днів, оголошених за період 2023 року, взяло участь в середньому 2 – 3 учасники, у тому числі компанія Vorex".

Також УГВ повідомило АМКУ, що 17 листопада 2023 року в рамках підготовки січневих тендерів запустило моніторинг ринку з детальним описом умов закупівлі, в тому числі термінів поставки, аби отримати інформацію від потенційних постачальників товару, у тому числі й від Vorex.

Компанія Vorex проігнорувала запит УГВ та не надала свою пропозицію із зазначенням умов, на яких вона готова взяти участь у даній закупівлі,

– констатує державна компанія.

Окрім цього, УГВ додатково повідомило АМКУ, що минулоріч Vorex взяла участь у чотирьох тендерах з короткими термінами поставки – від 60 до 120 календарних днів, тобто китайський посередник тоді погоджувався зі стислими строками постачання продукції.

"Враховуючи вищенаведене, вважаємо, що скарга VOREX LLC є безпідставною та такою, що не підлягає задоволенню", – підкреслюється у відповіді "Укргазвидобування".