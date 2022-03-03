Враг хочет нас уничтожить, оставайтесь в укрытиях и метро, – Терехов обратился к харьковчанам

Российские кафиры продолжают уничтожать Харьков и бить по городу реактивной артиллерией. Мэр Харькова Игорь Терехов призывает жителей позаботиться о своей безопасности.

Враг продолжает наносить тяжелые удары по Харькову. Наплевав на любую мораль кафиры манят по жилым районам и центру города, стараясь нанести ему как можно больший ущерб.

Кстати Оккупанты обстреливают Энергодар: АЭС под угрозой

"Враг хочет нас уничтожить"

Мэр Харькова Игорь Терехов обратился к жителям города. Он призвал их осторожничать и проявить мужество в это сложное время.

Эта война ориентирована на ликвидирование Харькова. Враг не прекращает обстрелы и бомбежки. Враг целенаправленно разрушает инфраструктуру города. Враг хочет уничтожить нас,

– сказал Терехов.

Также он призвал всех быть осмотрительными и оставаться в укрытии, чтобы безопасно пережить нападение врага.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграмм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!