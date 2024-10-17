Россияне нанесли повторные удары по Сумщине: атаковали дронами авто экстренных служб

Ночью и ранним утром 17 октября оккупанты атаковали Сумщину. В результате обстрела вспыхнул пожар в доме. После россияне нанесли повторные удары – FPV-дронами по авто экстренным службам.

Об этом заявили в Сумской ОВА. Также рассказали, сколько "Шахедов" удалось сбить ночью.

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Какие последствия атаки на Сумщину 17 октября

Сегодня ночью и рано утром враг атаковал FPV-дронами Зноб-Новгородскую общину. В результате российского обстрела произошел пожар в квартирах двухэтажного дома. Кроме того, загорелся легковой автомобиль.

Когда людям оказывалась помощь, россияне осуществили повторные удары, направив FPV-дроны на машины экстренных служб, – скорую и пожарный автомобиль. Техника пострадала, но несмотря на все, людей удалось спасти,

– заявили в Сумской ОВА.

Также поблагодарили спасателей и медиков за мужество и профессионализм.

Кстати, этой ночью на Сумщине сбили 5 "Шахедов".

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