Враг планирует активизировать авиацию для ракетно-бомбовых ударов по крупным городам, – ВСУ

В Генштабе Вооруженных сил сообщил, что россияне намерены активизировать авиацию, чтобы нанести ракетно-бомбовые удары по крупным городам Украины.

В Генеральном штабе ВСУ отметили, что Воздушные силы отражают ракетно-авиационные удары и воздушные нападения противника, а также совершают противовоздушное прикрытие важных объектов Украины и группировок войск.

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Россияне планируют активизировать авиацию

Оккупанты планируют активизировать авиацию с целью нанести ракетно-бомбовые удары по крупным городам Украины и промышленной инфраструктуре,

– заявили в Генштабе.

Там добавили, что для выполнения этой цели на территорию Беларуси перебрасываются авиационные подразделения центрального и восточного военных округов.

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