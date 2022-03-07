Враг планирует активизировать авиацию для ракетно-бомбовых ударов по крупным городам, – ВСУ
Источник:фейсбук Генштаба ВСУ
В Генштабе Вооруженных сил сообщил, что россияне намерены активизировать авиацию, чтобы нанести ракетно-бомбовые удары по крупным городам Украины.
В Генеральном штабе ВСУ отметили, что Воздушные силы отражают ракетно-авиационные удары и воздушные нападения противника, а также совершают противовоздушное прикрытие важных объектов Украины и группировок войск.
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Россияне планируют активизировать авиацию
Оккупанты планируют активизировать авиацию с целью нанести ракетно-бомбовые удары по крупным городам Украины и промышленной инфраструктуре,
– заявили в Генштабе.
Там добавили, что для выполнения этой цели на территорию Беларуси перебрасываются авиационные подразделения центрального и восточного военных округов.
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