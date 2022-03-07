Враг полностью деморализован, его планы разрушены, – Залужный

Россия уже 12-е сутки ведет подлую и кровавую войну против Украины. Встретив мощное сопротивление украинского войска, враг терпит новые неудачи.

Оккупантам не удалось сменить власть Украины

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что российский враг – деморализован и истощен.

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Россия пыталась быстро "выиграть" войну, но их планы на "блицкриг" – разрушены. Также оккупантам не удалось сменить власти Украины.

Российский агрессор хотел установить марионеточное правительство, захватив Киев. Однако столица Украины стоит!

Сообщается о разрушении планов оккупанта по изменению внешнеполитического курса Украины.

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